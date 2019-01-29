МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 3%, инвесторы опасаются перебоя в поставках нефти из Венесуэлы, поскольку США ввели санкции против нефтяной госкомпании PDVSA, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% — до 61,46 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос на 3,1%, достигнув отметки 61,67 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,21%, до 53,66 доллара за баррель.

США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.

Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.