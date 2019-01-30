АСТАНА, 30 янв — ПРАЙМ. Объём добычи нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года превысил 13 миллионов тонн при плане в 11 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики республики.

В декабре 2018 года глава ведомства Канат Бозумбаев сообщал журналистам, что добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам года может составить порядка 13 миллионов тонн.

"На месторождении Кашаган благодаря стабилизации производства объем добычи составил 13 миллионов 220 тысяч тонн при плане 11 миллионов тонн", — говорится в сообщении пресс-службы.

Добыча нефти на "Кашагане" в 2017 году составила 8,3 миллиона тонн. Таким образом, добыча в 2018 году выросла в 1,6 раза.

Геологические запасы "Кашагана" оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

Добыча на месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. Добыча нефти на "Кашагане" в 2017 году составила 8,3 миллиона тонн.