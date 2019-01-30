МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российские компании прилагают все усилия для сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Российские компании предпринимают все усилия для того, чтобы максимально быстро выходить на те показатели, которые предусмотрены соглашением…. Мы изначально говорили, что процесс будет плавным. Сокращение происходит и достаточно быстро", — сказал Новак.

Он также сообщил, что Россия в январе, предварительно, сократила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2018 года, а в конце января сокращение добычи достигло примерно 90 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля.

В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью телеканалу CNBC, что Россия начала снижать добычу нефти в рамках ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы. При этом он выразил уверенность в том, что РФ начнет сокращать добычу.

В середине декабря Новак говорил, что Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+ в течение трех месяцев. Ранее в декабре он пояснял, что Минэнерго считает реальным для России выйти на целевой уровень добычи по сделке ОПЕК + за четыре месяца.

По словам Новака, влияние действий США на добычу нефти в Венесуэле сейчас невозможно оценить, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) обсудит ситуацию в марте.

"Сегодня невозможно предсказать последствия тех решений, которые приняты в отношении Венесуэлы со стороны США в отношении добычи, потому что ситуация очень неопределенная. Мы говорили еще когда сделка ОПЕК+ продлевалась, что много неопределенностей на рынке помимо фундаментальных факторов, которые существенно могут влиять на баланс спроса и предложения", — сказал Новак.

"Мы считаем, что санкции, которые были введены, носят незаконный характер, нарушающий международное право, вмешивающийся в хозяйственную деятельность субъекта… Нужно будет мониторить ситуацию, в марте на JMMC обсудим ситуацию и с точки зрения текущей ситуации, и с точки зрения прогноза", — отметил Новак. Очередная встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Баку 18 марта.

Венесуэла переживает тяжелый экономический и политический кризис, 21 января в стране начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства, а США и ряд других стран заявили о его признании. Кроме того, США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.