МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI увеличилась в среду на 3% после публикации данных минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.24 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,8% — до 62,33 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,74%, до 54,77 доллара за баррель. При этом ранее в ходе вечерних торгов рост превышал 3%.

Согласно сообщению американского минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 января увеличились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 445,9 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали более существенный рост — на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 448,1 миллиона баррелей.

"Резкое падение объемов импорта помогло предотвратить значительное увеличение нефтяных запасов", — приводит агентство Рейтер мнение эксперта аналитической компании Clipper Data Мэтью Смита (Matthew Smith). Он также отметил, что сокращение импорта помогло компенсировать эффект от сильного снижения объемов нефтепереработки в США.

Росту цен на нефть по-прежнему способствует ситуация в Венесуэле. Страна переживает тяжелый экономический и политический кризис, 21 января в стране начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства, а США и ряд других стран заявили о его признании.

Кроме того, США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.