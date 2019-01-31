МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Китайский энергогигант Petrochina планирует отказаться от партнерства с венесуэльской госкомпанией PDVSA по запланированному проекту строительства нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в южной провинции Гуандун (Китай), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника.

Проект оценивается в 10 миллиардов долларов.

Два высокопоставленных источника в China National Petroleum Corp — материнской компании Petrochina — заявили, что отказ от венесуэльского партнера не связан с недавним введением санкций США против компании, — он последовал за ухудшением финансового положения PDVSA за последние несколько лет.

"PDVSA не станет долевым партнером (в проекте — ред.). По крайней мере, мы не видим такой возможности в ближайшем будущем, учитывая ситуацию, в которой оказалась страна в последние годы", — цитирует агентство одного из руководителей компании. Как сообщил третий источник, китайский НПЗ теперь не будет ограничиваться обработкой только венесуэльской нефти, планирует закупать нефть также в Саудовской Аравии и Иране.

Доля PDVSA в проекте изначально составляла 40%. PetroChina и PDVSA получили одобрение от экологического регулятора еще в 2011 году. Прогнозировалось, что НПЗ будет перерабатывать 400 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки. Однако, как сообщало в декабре прошлого года деловое издание Caixin, теперь участники проекта планируют сосредоточиться на нефтехимическом производстве, включая завод по производству этилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год и завод по производству ароматических углеводородов (2,6 миллиона тонн в год).

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесульской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Американский минфин пояснил, что PDVSA как государственная нефтяная компания представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы, включая доллары и евро. Блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.