МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI в четверг вечером поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 21 ноября 2018 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.26 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,46%, до 55,02 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала 55,32 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась при этом на 0,96%, до 62,12 доллара за баррель.

Трейдеры по-прежнему отыгрывают новости из Венесуэлы. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти.

"Ситуация в Венесуэле находится в центре внимания уже почти неделю, и фактическое нефтяное эмбарго, введенное США в отношении нефтяной компании страны, не может быть ничем иным, как поддержкой для цен", — сказал газете The Wall Street Journal стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

Кроме того, позитивно на ценах отражаются данные минэнерго США. Ведомство накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 января увеличились на 919 тысяч баррелей, или на 0,2%, до 445,9 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали более существенный рост — на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 448,1 миллиона баррелей.