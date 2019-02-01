МЕХИКО, 1 фев /ПРАЙМ/. Американская "дочка" венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Citgo Petroleum, один из крупнейших нефтепереработчиков США, рассматривает возможность банкротства для защиты своих операций на фоне политического кризиса в Венесуэле, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Конкретного решения о банкротстве, по данным издания, пока не принято. Компания наняла юридические фирмы Willkie Farr & Gallagher и Boies Schiller & Flexner для изучения возможных вариантов действий. Представитель Citgo опроверг изданию эту информацию, заявив, что компания является прибыльной и платежеспособной, "имеет планы действий, чтобы справиться с нынешней ситуацией", и у нее "нет намерения начинать процедуру банкротства".

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Запуск процедуры банкротства мог бы помочь Citgo стабилизировать операции на фоне многочисленных требований кредиторов и надвигающегося кризиса управления, отмечают источники. По данным издания, американские чиновники продолжают прилагать усилия для продолжения работы Citgo. Введенные США санкции против PDVSA уже повлияли на работу компании, отмечает WSJ. Так, американская Chevron уже отказалась от отправки танкера, который должен быть загружен в Венесуэле на этой неделе на фоне неопределенности с оплатой груза, сообщил источник газеты.

На конец 2018 года у Citgo было около миллиарда долларов ликвидности, однако компания может столкнуться с финансовыми проблемами, если ее поставщики будут требовать предоплату на фоне политической неопределенности.

Citgo — американская "дочка" PDVSA, крупнейший импортер венесуэльской нефти в североамериканском государстве. Ряд компания в суде США пытаются получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле, добиваясь продажи активов Citgo. Как сообщалось, 49,9-процентная доля венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".