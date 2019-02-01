МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" по итогам 2018 года по классификации SEC возросли на 4% и составили 41,43 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" на 31 декабря 2018 по классификации SEC составили 41,431 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (5,597 миллиардов тонн н.э.). Запасы углеводородов по сравнению с запасами на конец 2017 года увеличились на 1,524 миллиарда баррелей н.э. (202 миллиона тонн н.э.) или на 4%", — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего года обеспеченность "Роснефти" доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила около 20 лет, а коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 173% (в тоннах н.э.).

Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer&MacNaughton, сообщает "Роснефть".

В то же время по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) по состоянию на 31 декабря 2018 года запасы углеводородов "Роснефти" по категории 1Р составили 47,045 миллиарда баррелей н.э. (6,368 миллиарда тонн н.э.), 2Р — 84,094 миллиарда баррелей н.э. (11,388 миллиарда тонн н.э.), по категории 3Р — 121,165 миллиарда баррелей н.э. (16,426 миллиарда тонн н.э.).