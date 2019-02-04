МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" в 2018 году сократил добычу нефти на 0,33%, до 87,124 миллиона тонн, среднесуточную добычу углеводородов при этом увеличил на 3,8%, до 2,319 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, сообщает компания.

За 2018 год добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" составила 85,61 миллиона тонн, в том числе в четвертом квартале 2018 года было добыто 22,108 миллиона тонн нефти.

Добыча газа в четвертом квартале 2018 года выросла по сравнению с третьим кварталом на 4,6%, до 8,91 миллиарда кубометров. В результате добыча газа за 2018 год составила 33,54 миллиарда кубометров, что на 16% выше показателя 2017 года.