МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американская Schlumberger отозвала свое ходатайство на приобретение доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

"Сегодня компания Schlumberger подала в ФАС России официальное заявление об отзыве ходатайства на покупку пакета акций Eurasia Drilling Company", — сказал Цыганов.

Тем не менее замглавы ведомства отметил, что не исключает сотрудничества с компанией в будущем.

"Мы всегда открыты для сотрудничества, тем более, когда речь идет о компании с хорошей репутацией, зарекомендовавшей себя как надежный деловой партнер крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний и как устойчивый высокотехнологичный мировой поставщик современных технологий, каким является Schlumberger. Schlumberger активно работает на российским рынке, осуществляет проекты по локализации производства. При этом формы сотрудничества с другими участниками рынка могут быть самыми разнообразными", — добавил он.

Впервые ходатайство Schlumberger на покупку доли в EDC было рассмотрено правительственной комиссией по иностранным инвестициям на заседании 28 апреля 2018 года. Тогда Schlumberger предварительно разрешили приобрести пакет в Eurasia Drilling Company в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией об условиях, на которых сделка будет одобрена. Предполагалось, что окончательное решение о покупке будет принято на следующем заседании. В октябре комиссия изучила вариант покупки Schlumberger до 49% в EDC, но также не пришла к окончательным выводам. На декабрьском заседании правкомиссии сделка снова не была согласована, так как еще предстояло уточнить перечень технологий для передачи в РФ.

Председатель совета директоров EDC Александр Шохин в конце ноября заявил, что допускает отмену покупки, если власти не определятся с решением до конца года. В середине января агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора Schlumberger Паала Кибсгаарда (Paal Kibsgaard) сообщало, что компания оставит попытки приобрести долю в EDC, если не получит одобрения правительства РФ в ближайшие недели.