МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, санкции США ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к "краху" и грозят серьезными последствиями для мировых рынков. В этих условиях венесуэльскому правительству во главе с Николасом Мадуро становится все труднее находить покупателей сырой нефти, продажа которой является единственным реальным источником доходов страны, и получать платежи за ее поставки.

Как сообщают источники, снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что на 10% с лишним меньше, чем в декабре, и составляет менее половины от показателей полуторагодовалой давности. Уровень нефтедобычи в стране также падает из-за нехватки рабочей силы, так как многие отказываются работать в условиях гиперинфляции и задержек зарплаты.

Как сообщает газета, на прошлой неделе из-за проблем в выплатах за экспорт венесуэльской нефти перевозившим сырье танкерам, связанным с такими компаниями, как российский "Лукойл", американский Chevron и испанский Repsol, пришлось изменить курс или же приостановить транспортировку.

"Это абсолютная катастрофа. Практически не осталось ни единого способа заниматься транспортировкой нефти" — заявил лидер венесуэльского профсоюза нефтяников Луис Эрнандес.

Газета отмечает, что спутниковые снимки также свидетельствуют о резком снижении транспортировки нефти. Так, заметно снизился объем нефтеперевозок в районе месторождений у озера Маракайбо. Источники сообщают, что в некоторых случаях правительство Мадуро специально задерживает поставки нефти из-за опасений, что доходы от ее продажи окажутся в руках лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.