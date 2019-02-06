МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером в среду перешли к росту сразу после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.14 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79% — до 62,47 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 54,04 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 1 февраля увеличились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 447,2 миллиона баррелей. При этом ожидался более сильный рост — на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 448,1 миллиона баррелей.

До публикации еженедельного обзора американского минэнерго нефтяные котировки в среду снижались на данных статистики Американского института нефти (API), который сообщил об увеличении запасов на 2,5 миллиона баррелей.

Дополнительную поддержку ценам продолжает оказывать ситуация в Венесуэле. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"… Если страны ОПЕК не смогут компенсировать эти перебои (поставок из Венесуэлы — ред.), на глобальном рынке может быстро сформироваться дефицит, что приведет к росту цен", — сказал агентству Рейтер старший сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).