БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия в новом экономическом прогнозе исходит из более низкой среднегодовой цены нефти марки Brent на 2019 год – примерно в 61 доллар за баррель, тогда как осенью оценка была на уровне 80,6 доллара, говорится в зимнем прогнозе ЕК.

"Этот прогноз основан на ряде внешних оценок, отражающих ожидания рынка на момент прогноза… Согласно фьючерсным рынкам, цены на нефть марки Brent прогнозируются на уровне в среднем 61,2 доллара за баррель в 2019 и 2020 годах", — говорится в разделе "Некоторые технические элементы, лежащие в основе прогноза".

Это на 24% ниже, чем предполагалось в осеннем прогнозе на 2019 год и на 20% ниже, чем прежняя оценка на 2020 год, говорится в документе. Согласно осеннему прогнозу, предполагались цены в 80,64 доллара за баррель в 2019 году и 76,68 доллара – в 2020 году.