МЕХИКО, 8 фев /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA начала смешивать свою тяжелую нефть с более легкой на фоне отсутствия импортируемых разбавителей в связи с санкциями США, чтобы получить возможность ее экспортировать, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Совместные предприятия с участием иностранных партнеров, работающие в районе Ориноко, доставляют эти смеси госкомпании с той целью, чтобы PDVSA отправляла ее на экспорт.

Венесуэльская тяжелая нефть нуждается в разбавителях для продажи за границу. На переработку такой нефти ориентированы заводы США, однако государство 28 января объявило о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Представитель Венесуэлы в ОПЕК и технический советник PDVSA и министерства нефти страны Ронни Ромеро (Ronny Romero) заявил РИА Новости, что PDVSA перенаправит поставки нефти из США в Европу и Азию, будет делать все возможное, чтобы ситуация в стране не отразилась на мировом рынке.

Однако, по мнению экспертов, в таком случае встает вопрос о расходах на транспортировку венесуэльской нефти.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать. Как сообщают источники, снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже 1 миллиона баррелей в день, что на 10% с лишним меньше, чем в декабре, и составляет менее половины от показателей полуторагодовалой давности.