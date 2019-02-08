АСТАНА, 8 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти на каспийском месторождении Кашаган в Казахстане в 2019 году вырастет на 2,1% по сравнению с 2018 годом и составит 13,5 миллиона тонн, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Объем добычи нефти на Кашагане в 2019 году составит 13,5 миллиона тонн, или 102,1% к уровню 2018 года", — сказал он, выступая в пятницу за коллегии ведомства. Ранее Минэнерго сообщало, что добыча на Кашагане в 2018 году составила 13,22 миллиона тонн.

По словам Бозумбаева, в настоящее время на Кашагане достигнута стабильная добыча объемом 330 тысяч баррелей в сутки, а "проекты наращивания добычи продолжаются в активном темпе".

"От оператора мы ожидаем продолжения работ по оптимизации проекта увеличения закачки сырого газа с целью достижения уровня добычи в 450 тысяч баррелей в сутки в ближайшие годы", — заявил министр. Кроме того, Бозумбаев отметил, что совместно с оператором необходимо доработать концепцию дальнейшего расширения проекта.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа. Затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении общей протяженностью около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.