МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Торговые подразделения "Роснефти" продолжают поставлять нефтепродукты венесуэльской госкомпании PDVSA, несмотря на санкции против нее со стороны США, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным этих источников, трейдинговые подразделения российской компании продолжают поставлять PDVSA "исключительно важные" нефтепродукты в обмен на венесуэльскую нефть, частично заменяя ей утраченные поставки из США.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон во вторник заявлял, что компания не ожидает снижения добычи на СП с PDVSA в Венесуэле в 2019 году, считает политический кризис в этой стране временным и не ждет его негативного влияния на свою работу. "Роснефть" участвует в нескольких совместных проектах добычи нефти в Венесуэле в рамках совместных предприятий PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.

При этом позднее, в среду, международное рейтинговое агентство Moody's оценило, что санкции США против PDVSA ограничат финансовую и операционную гибкость пяти совместных предприятий "Роснефти" в Венесуэле, поскольку PDVSA принадлежит более 50% в каждом из них.