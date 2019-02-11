МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ создало для США преференции, и это стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли. Соответствующее письмо он написал президенту России Владимиру Путину в конце декабря, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, Сечин указывает, что доля российской нефти на мировом рынке падает – с 16,3% в 1990 году до 12% в 2018 году, потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, это может сделать необратимой потерю российскими компаниями рыночной доли.

Участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить добычу с 2017 года. Действие соглашения дважды продлевалось. К маю 2019 года Россия должна снизить добычу на 2% от октября 2018 года – до 11,2 миллиона баррелей в сутки. Странам-участницам соглашения предстоит решить, стоит ли продлевать сделку до конца 2019 года.

Сечин уверяет, что американские нефтяники резко увеличили добычу благодаря снижению налоговой нагрузки и стимулированию инвестиций. В США нагрузка – 35%, а в России – более 80%, говорит еще один собеседник "Ведомостей", знакомый с содержанием письма.

По мнению Сечина, американские производители получат возможность резко увеличить добычу и экспорт нефти в конце 2019-го – начале 2020 года, когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от центра добычи сланцевой нефти к портам в Мексиканском заливе.

Представители Минэнерго, "Роснефти" и "Газпром нефти", а также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказались от комментариев газете.