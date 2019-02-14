СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Цена нефти без сделки ОПЕК+ могла бы упасть до 25 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Перепроизводство было бы достаточно большим (без сделки ОПЕК+ — ред.), запасы бы выросли значительно, они бы сегодня значительно превышали средние пятилетние значения. Давление было бы на цены очень сильное. Мы уже имели пример в 2016 году, когда цены в начале года доходили до уровня 25 долларов, и я не исключаю, что такие и были бы достигнуты показатели", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

По словам Новака, бюджет РФ за два года дополнительно получил 6 триллионов рублей благодаря сделке ОПЕК+, российские компании — 2-2,5 триллиона рублей.

"Что касается доходов, те оценки, которые мы считали, а мы считали очень консервативно — 10 долларов премии (на баррель — ред.), которые получили. Это дополнительные доходы бюджета за два года порядка 6 триллионов рублей, наши компании — 2-2,5 триллиона рублей", — сообщил Новак.