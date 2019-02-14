СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Трейдинговая компания "Лукойла" Litasco прекратила работу с Венесуэлой, сообщил журналистам президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Litasco не работает с Венесуэлой. Были операции до введения ограничений, у Litasco были операции по поставке нефти и по продаже нефти, спотовые операции. Сегодня они не осуществляются", — сказал Алекперов в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи.

"Сразу с момента введения этих ограничений", — отметил он.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти.