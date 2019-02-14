МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2018 году выросла на 56,9%, до 97,1 миллиарда рублей, против 61,9 миллиарда рублей в 2017 году (без учета выплат от АФК "Система"), следует из материалов нефтекомпании.

"Чистая прибыль "Башнефти" в 2018 году достигла 97,1 миллиарда рублей. Сравнение с чистой прибылью за предыдущий период представляется некорректным, так как в 2017 году в показателе были учтены разовые выплаты во исполнение решения арбитражного суда", — говорится в материалах "Башнефти".

В 2017 году чистая прибыль компании по МСФО составила 142 миллиарда рублей. При этом компания поясняла, что без учета компенсации убытков по мировому соглашению с АФК "Система", показатель составил 61,9 миллиарда. Как говорилось в отчете "Башнефти" о выплатах от АФК, компенсация ранее понесенных убытков в размере 100 миллиардов рублей и начисленный в отношении этого дохода налог на прибыль в размере 20 миллиардов рублей признаны в составе консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2017 год.

Выручка "Башнефти" по МСФО в 2018 году выросла на 28,2%, до 860,2 миллиарда рублей, EBITDA — на 15,6%, до 175,5 миллиарда рублей, операционная прибыль — на 21,6%, до 119,2 миллиарда. Уровень чистого долга по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 61,7 миллиарда рублей по сравнению с 90,4 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", " Башнефти " и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими " Башнефти " при ее реорганизации в 2014 году. "Система" до конца 2014 года была владельцем контрольного пакета акций "Башнефти ". По условиям мирового соглашения "Система" и ее "дочка" выплатили в три этапа в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей.