МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сырьевой трейдер Trafigura решил остановить торговлю нефтью с Венесуэлой из-за санкций США в отношении энергетического сектора страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, напрямую знакомый с ситуацией.

"Trafigura прекратит сотрудничество с PDVSA после завершения небольшого количества уже закрытых сделок", — пишет агентство.

Как уточняет Рейтер, это решение сильно ударит по Каракасу, поскольку между трейдером и венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA действует долгосрочное соглашение, в рамках которого базирующаяся в Швейцарии фирма поставляет Венесуэле нефтепродукты в обмен на нефть.

В 2018 году Trafigura закупала 34 тысячи баррелей венесуэльской нефти и нефтепродуктов в день, которые затем были перепроданы американским и китайским НПЗ, пишет агентство со ссылкой на внутренние документы PDVSA.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.