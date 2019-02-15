МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco частично остановила добычу нефти на крупнейшем в мире шельфовом месторождении Safaniyah (Сафания-Хафджи) из-за повреждения силового кабеля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Кабель был поврежден в результате случайного происшествия пару недель назад, ограничив некоторую часть добычи на месторождении, и, как ожидается, ремонтные работы завершат в начале марта. При этом потерянные объемы добычи будут замещены за счет добычи на других месторождениях Aramco", — пишет агентство, ссылаясь на источники.

Отмечается, что производственная мощность Сафания-Хафджи составляет 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки, а добываемая на нем нефть является главной составляющей тяжелого сорта Arab Heavy. При этом по информации ряда СМИ, пишет агентство, в настоящий момент приостановлено производство около 300 тысяч баррелей.

Это может оказать дополнительное давление на рынок тяжелой нефти, на котором и так назревает угроза дефицита из-за санкций США к таким крупным производителям тяжелой нефти, как Венесуэла и Иран.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти.