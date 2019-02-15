МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. США внесли в санкционный список по Венесуэле пять человек, в том числе министра нефти Венесуэлы и главу госнефтекомпании PDVSA Мануэля Кеведо, сообщает минфин Соединенных Штатов.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

По заявлению минфина, внесенные в список санкций "продолжают подавлять демократию и демократических деятелей в Венесуэле, участвовать в коррупции и мошенничестве против народа Венесуэлы".

Все активы внесенных в список санкций на территории США будут заморожены, гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.

В список вошли Иван Рафаэль Хернандес Дала, командующий президентской гвардией. США обвиняют его в задержаниях и пытках военных, подозреваемых в заговоре против Николаса Мадуро.

Также в список внесены гендиректор Национальной разведслужбы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, его первый зам Хильемаро Хосе Родригес Мукура, а также командующий спецподразделениями полиции Рафаэль Энрике Бастардо Мендоза — все они обвиняются США в пытках и убийствах без приговора суда.