МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Нефтяные компании хотят изменить демпфирующий механизм, призванный сглаживать влияние скачков цены на нефть на внутренние цены на топливо, так, чтобы при стоимости нефти в диапазоне 60–65 долларов за баррель выплаты были нулевыми, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отраслевые источники.

По данным издания, нефтекомпании предложили изменить параметры демпфирующего механизма на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 11 февраля. В правительстве сейчас рассматривается предложение нефтекомпаний, согласно которому при цене на нефть 60–65 долларов за баррель и текущем курсе рубля демпфер принимал бы нулевое значение. Если цена нефти будет выше диапазона, бюджет будет платить компаниям, если ниже — наоборот.

Демпфер был введен для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами, однако его величина зависит только от экспортных котировок, пояснил газете Сергей Ежов из Vygon Consulting. Это привело к тому, что нефтяники в течение января–февраля продают бензин на внутреннем рынке с дисконтом 3–10 тысяч рублей за тонну по сравнению с экспортом, но вместо того, чтобы получить компенсацию, наоборот, платят в бюджет из-за низких экспортных цен. По дизельному топливу обратная ситуация: в январе его поставки на внутренний рынок в основном осуществлялись с премией к экспорту, но компании дополнительно получат из бюджета выплаты по демпферу.

По словам одного из собеседников издания, параметры демпфера будут обсуждаться на этой неделе у Козака. Представитель вице-премьера Илья Джус сообщил газете, что решений о корректировке параметров пока нет, правительство обсуждает предложения. В конце февраля будут выплаты по демпферу за январь, любые корректировки можно рассматривать только после этого, сообщил он. Козак 14 февраля пообещал "еще раз провести все расчеты".

Представитель Минфина заявил изданию, что "на данный момент демпфер работает эффективно, цена не растет". "В этих условиях прощать нефтяным компаниям выплату в бюджет, которую они должны сделать по демпферу за бензин по итогам месяца, когда нефтяные компании еще и ставят рекорды по прибыльности, мы полагаем нецелесообразным, идущим в прямое противоречие с экономической логикой",— подчеркнул он.

Если конъюнктура середины февраля сохранится, компаниям по итогам месяца надо будет выплатить в бюджет 4,1 миллиарда рублей в рамках демпфера по бензину, подсчитал Ежов. Он отметил, что эти потери будут компенсированы демпфером по дизтопливу, который составит 15,5 миллиарда рублей, и нетто-платеж бюджета в пользу компаний составит 11,4 миллиарда рублей.