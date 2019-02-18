МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтегазовая корпорация Индии Indian Oil Corporattion (IOC) подписала первый договор на покупку американской нефти стоимостью 1,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на председателя компании Санджива Сингха (Sanjiv Singh).

"Indian Oil Corp… подписала свой первый годовой договор на покупку американской нефти стоимостью 1,5 миллиарда долларов за 60 тысяч баррелей в день", — сообщил агентству Сингх. Действие контракта начнется в апреле и завершится в марте 2020 года, отметил председатель компании.

При этом он отказался назвать продавца. Источник агентства сообщил, что контракт был подписан между IOC и норвежской Equinor.

В своем микроблоге в Twitter компания сообщила о согласовании условий годового контракта на импорт до 3 миллионов метрических тонн нефти из США в рамках стратегии диверсификации поставщиков нефти.