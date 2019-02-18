МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия в декабре 2018 года оказалась на второй строчке по объему нефтедобычи с показателем в 10,738 миллиона баррелей в сутки, вновь обойдя Саудовскую Аравию и уступив мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в декабре добывали в среднем 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 10,643 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, увеличился по сравнению с ноябрем на 0,08%, в США — снизился на 0,3%, в Саудовской Аравии — на 4,06%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в декабре в месячном выражении сократился на 6,65%, до 7,687 миллиона баррелей в сутки, США — на 0,17%, до 2,407 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в ноябре Россия экспортировала 5,615 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 5,268 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в декабре на 2,51% к предыдущему месяцу, до 17,5 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка снизилась на 5,36% по сравнению с ноябрем, до 2,684 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 1,35% с уровня предыдущего месяца и составила 6,002 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — увеличился на 0,22% по сравнению с показателем ноября, до 4,465 миллиона баррелей нефти в сутки. Экспорт нефти из Ирака вырос на 8,77%, до 4,143 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в декабре также увеличился — на 7,6%, до 1,867 миллиона баррелей в сутки, добыча в стране выросла на 3,88%, до 1,873 миллиона баррелей в сутки.