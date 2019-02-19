МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта нефти из Ирана с начала года увеличился, несмотря на санкции США против энергетического сектора страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания движения судов Refinitiv Eikon.

Среднесуточный объем поставок нефти из Ирана в январе составлял 1,1 миллиона баррелей, утверждает агентство, а в феврале показатель увеличился до 1,3 миллиона баррелей нефти в день.Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что поставки сырой нефти из Ирана в декабре упали примерно до 0,94 миллиона баррелей в сутки.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом США предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны полгода, продлевать их не планируется.