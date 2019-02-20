МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Технический комитет ОПЕК+ оценивает уровень выполнения обновленной сделки по сокращению добычи нефти в январе всеми участника в 83%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов встречи комитета в среду.

Уровень выполнения сделки только странами ОПЕК составил 91%, добавили источники агентства.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Согласно данным февральского доклада МЭА, ОПЕК в январе выполнила новые условия по сделке ОПЕК+ только на 86%, сократив добычу к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки, до минимума за почти четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. Все страны ОПЕК+ в январе выполнили новые условия соглашения о сокращении добычи нефти только на 34%, снизив ее 409 тысяч баррелей в сутки из обещанных 1,195 миллиона, следовало из данных организации.