МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает роста добычи нефти по итогам 2019 года на 2% с учетом действия сделки ОПЕК+ в первом полугодии, заявил корпоративному журналу "Газпрома" зампред правления, первый заместитель гендиректора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Если исходить из параметров действующего соглашения, которое предполагает сокращение добычи странами ОПЕК+ на первое полугодие, то в этих условиях мы уверенно прогнозируем рост добычи в 2019 году на 2%", — сказал Яковлев.

Он отметил, что точный показатель зависит от параметров сделки на второе полугодие. Но даже в случае, если будет решено еще сократить добычу, "Газпром нефть" сможет показать рост.

"Газпром нефть" с учетом соглашения в рамках ОПЕК+ сохраняет план достичь к 2020 году добычи в 100 миллионов тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте, сообщил также Яковлев. "Этот показатель остается частью наших текущих планов. Влияние сделки мы учитываем", — ответил он на вопрос о плане добычи с учетом ОПЕК+.