МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" за 2018 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 48,7%, или почти в полтора раза, по сравнению с прошлым годом — до 376,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

По итогам 2018 года выручка "Газпром нефти" составила 2,489 триллиона рублей, увеличившись на 28,7% год к году. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 45,1% по сравнению с 2017 годом — до 799,5 миллиарда рублей. Этому способствовали благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях.

"Существенный рост операционного денежного потока компании, а также завершение основных инфраструктурных инвестиций на крупных проектах в добыче обеспечили в 2018 году увеличение свободного денежного потока в 2,5 раза — до 162 миллиардов рублей", — отмечают в компании.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.