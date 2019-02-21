МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Расходы на добычу у "Роснефти" составляют около 3,1 доллара на баррель нефти, у других компаний РФ — 5 долларов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"У нас так называемые расходы на lifting cost (расходы на добычу нефти — ред.) составляют порядка 3,1 долларов на баррель", — сказал Сечин.

"Скажем, в российских компаниях, чуть больше, чем мы, в районе 5 долларов на баррель, работают. У западных партнеров — до 17. Это зависит и от качества ресурсной базы. В этой части мы нормально конкурируем", — ответил Сечин на вопрос премьера, сколько составляют средние аналогичные расходы компаний.