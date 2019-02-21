МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2018 года существенно превысят дивиденды за 2017 год, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"Мы точно можем сейчас сказать, что дивиденды по итогам 2018 года существенно превысят уровень дивидендов за 2017 год", — сообщил Янкевич.

По его словам, "Газпром нефть" направит на дивиденды чуть больше 35% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года.

"Еще такая приятная новость, которую я озвучу, она заключается в том, что, наверное, вы заметили в нашей отчетности — был ряд разовых операций, которые единовременно немного снизили чистую прибыль в четвертом квартале. Поскольку те операции носят разовый характер, и характер такой переоценки неденежной, то мы эти операции хотим откорректировать для расчетов дивидендов, будет 35%, но от некой скорректированной величины, поэтому эффективно процент будет слегка, скорее всего, больше, чем 35%", — сказал Янкевич.

В начале октября прошлого года глава компании Александр Дюков говорил, что дивидендные выплаты по итогам 2018 года будут выше уровня предыдущего года. Компания может направить на них 35% чистой прибыли благодаря ее росту. За 2017 год "Газпром нефть" направила на дивиденды 71,1 миллиарда рублей, что составляет 28,1% чистой прибыли по МСФО.

"Газпром нефть" за 2018 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 48,7%, или почти в полтора раза, по сравнению с предыдущим годом — до 376,7 миллиарда рублей.

Крупнейший держатель пакета акций "Газпром нефти" — "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.