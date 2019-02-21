МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в четверг вечером после публикации данных минэнерго США о росте запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 66,77 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,75% — до 56,73 доллара за баррель. До выхода статистики цены на нефть демонстрировали положительную динамику.

Основным негативным фактором для нефтяных котировок стали данные управления энергетической информации минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране растут пятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 15 февраля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 454,5 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов лишь до 453,9 миллиона баррелей.

Объем добычи нефти в стране за отчетную неделю составил 12 миллионов баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

"В целом данные (минэнерго США – ред.), и в частности сильный рост запасов сырой нефти, подают "медвежий" сигнал", — сказал агентству Рейтер старший сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).