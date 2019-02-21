МЕХИКО, 21 фев /ПРАЙМ/. США за неделю, закончившуюся 15 февраля, увеличили импорт венесуэльской нефти в 4,8 раза, практически выйдя на досанкционный уровень, следует из отчета управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

По данным минэнерго, за неделю, закончившуюся 15 февраля, импорт нефти в США из Венесуэлы составлял в среднем 558 тысяч баррелей в день. За неделю, завершившуюся 8 февраля, показатель составлял 117 тысяч баррелей в день, тогда как за неделю, закончившуюся 25 января — 587 тысяч баррелей в день.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть в США из Венесуэлы назначено 28 апреля.