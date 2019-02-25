МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал текущие цены на нефть слишком высокими, в очередной раз обвинив в этом ОПЕК.

"Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте. Мир не может вынести такой резкий скачок цен — хрупок!" — написал американский президент в Twitter.

На прошлой неделе цена нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года поднялась выше 67 долларов за баррель и чуть выше этой отметки она торговалась до заявления Трампа. Аналитики в числе причин наблюдающегося в последнее время роста нефтяных котировок помимо соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи называли санкции США против Ирана и Венесуэлы.