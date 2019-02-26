МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия в январе вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Импорт нефти из России в Китай в январе достиг 6,97 миллиона тонн, или 1,648 миллиона баррелей в день, что на 25% выше, чем годом ранее, и на 1,05% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Саудовская Аравия поставила в Китай 5,76 миллиона тонн нефти в отчетном месяце (или 1,36 миллиона баррелей в сутки), увеличив поставки на 34,2% в годовом выражении, но сократив в месячном на 17,3%.

Третий по величине поставщик нефти в КНР в январе — Ангола — экспортировал 5,2 миллиона тонн этого сырья, что эквивалентно примерно 1,23 миллиона баррелей в сутки. Объем поставок вырос в годовом выражении на 10,9%, в месячном — на 19,4%.

Импорт венесуэльской нефти по итогам января вырос в 1,5 раза в месячном выражении и сократился на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 1,738 миллиона тонн. Поставки иранской нефти уменьшились на 49,6% в годовом выражении, а в месячном — на 25,2%, до 1,601 миллиона тонн.

При этом общий импорт нефти КНР в январе был на 5,1% больше, чем годом ранее — 42,6 миллиона тонн (10,07 миллиона баррелей в день). По сравнению с декабрем 2018 года показатель снизился на 2,7%.