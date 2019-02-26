МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти на крупнейшем в мире шельфовом месторождении Safaniyah (Сафания-Хафджи) восстановлена, сообщил агентству Рейтер глава государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер.

"Месторождение Safaniyah возобновило работу", — приводит агентство слова главы Saudi Aramco.

Агентство Блумберг сообщало 15 февраля текущего года, что Saudi Aramco частично остановила добычу нефти на шельфовом месторождении Сафания-Хафджи из-за повреждения силового кабеля.

Уточнялось, что кабель был поврежден в результате случайного происшествия, что ограничило некоторую часть добычи на месторождении. Ожидалось, что ремонтные работы завершатся в начале марта. Также отмечалось, что производственная мощность Сафания-Хафджи составляет 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки, но после происшествия было приостановлено производство около 300 тысяч баррелей.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.