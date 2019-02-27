МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сокращения добычи нефти в рамках договорённостей в рамках ОПЕК+ могут быть продлены до конца года, поскольку в этом есть необходимость, передает агентство Блумберг мнение министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Нам нужно продолжать сокращение добычи нефти во втором полугодии", — приводит агентство слова министра. Аль-Фалих также заявил, что видит вероятность продления соглашения ОПЕК+ до конца года.

"Запасы нефти в США растут, и уменьшение этого избытка остается главной целью альянса", — добавил глава минэнерго Саудовской Аравии. Он также ожидает, что страны-участницы ОПЕК+ будут строже придерживаться условий соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.