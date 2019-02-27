МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Выпадающие доходы бюджета РФ от снижения добычи нефти в Западной Сибири в ближайшие шесть лет могут составить 1,5 триллиона рублей, сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов, выступая на заседании Совета Федерации.

"Если рассматривать перспективу ближайших шести лет, выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири при текущих ценах могут составить 1,5 триллиона рублей (по НДПИ и экспортной пошлине ред.)", — сказал он.

Алекперов отметил, что эта сумма превышает затраты на финансирование национального проекта "Образование", федеральных проектов "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды" на период до конца 2024 года.