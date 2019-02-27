МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. ОПЕК планирует заседание стран картеля в Вене 25 июня, встречу ОПЕК+ 26 июня, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на слова генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, выступавшего в в Эр-Рияде.

Он уточнил, что ОПЕК+ может принять решение об объемах добычи нефти как на встрече в апреле, так и на июньской встрече.

Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и мониторингового комитета в Баку 17-18 марта, а министерские встречи всех стран — 17-18 апреля в Вене. Отмечалось, что на апрельской встрече могут быть пересмотрены параметры сделки по ограничению добычи нефти, а также будет принято решение о ее возможном продлении до конца 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.