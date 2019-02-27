МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 февраля, сократились на 8,6 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 445,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 457,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,1 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей по сравнению с прошлой неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,7 миллиона баррелей — до 46,7 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 254,9 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю также уменьшились — на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 138,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,95 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране сохранился на уровне прошлой недели в 649,1 миллиона баррелей.