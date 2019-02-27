МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI в среду вечером поднялась более чем на 3% после публикации данных о неожиданном и резком снижении запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% — до 66,81 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,23%, до 57,29 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что за неделю по 22 февраля запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 445,9 миллиона барреле. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.