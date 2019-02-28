МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Каракас нашел замену американского рынка для своей нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler, а также на заявления Министерства нефти Венесуэлы.

Экспорт нефти из Венесуэлы перенаправлен на рынки стран Евросоюза и Индии.

После введения экономических санкций США против венесуэльской нефтяной компании PDVSA были прекращены поставки сырья на американский рынок, хотя именно здесь сбывалась большая часть добытого "черного золота".

По данным американского агентства EIA, начиная с конца 1990 годов и начала 2000-х годов США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн баррелей до 1,9 млн баррелей в день. Позже поставки венесуэльской нефти начали сокращаться, и на январь 2017 года в США в день поставлялось порядка 749 тысяч баррелей в сутки. В январе 2018 года поставки упали до 528 млн баррелей в день.

Не смотря на сокращение главного канала экспорта, 27 февраля министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что критического сокращения экспорта и добычи сырья не произошло: зарубежные поставки держались весь февраль на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. Оценки Kpler, на которые ссылается WSJ, отличаются от данных Кеведо, но компания также считает, что объемы экспорта сохраняются на уровне 1,1 млн баррелей в сутки.

Кеведо заявил, что сокращение отгрузки в США скомпенсировали отправкой нефтяных танкеров в другие страны, в том числе — в Индию. Kpler оценивает поставки рост экспорта нефти в эту страну в феврале на 40 тысяч баррелей в день. Одним из покупателей венесуэльской нефти в Индии является компания Nayara, владеющая рядом НПЗ и сетью заправок. На 49,13% она принадлежит "Роснефти".