МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году.

"С 2015 года постепенно это идет. Мы с 2015 года на этом потеряли 3,4 миллиарда долларов. Это были наши потери, и они в нарушение тех договоренностей, которые мы когда-то заключили",- сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями общественности и СМИ.

Белорусский лидер отметил, что главный аргумент РФ в данном вопросе то, что решение о распределении налогов, — это внутреннее дело России. "Когда мы заключали договор о ЕАЭС, речи вообще не шло о каких-то маневрах, мы представить не могли, что такое возможно. Поэтому да, они (Россия — ред.) не обещали нам компенсировать потери от налогового маневра", — сказал он.

Лукашенко также рассказал, что тема налогового маневра была затронута на встрече президентов двух стран в Сочи лишь однажды, в контексте обсуждения шагов, которые пока не стоит предпринимать. "Мы обсуждали вопрос о том, что мы ни в коем случае не должны сегодня делать, потому что это нарушит баланс наших отношений… Я сказал: если в России есть какие-то проблемы, сложности с денежными средствами — хорошо, мы не ставим вопрос о налоговом маневре, не надо, если это трудно для России", — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что давление налогового маневра на экономику Белоруссии слишком преувеличено. "Действительно, слишком мы уже преувеличиваем давление налоговых маневров в России на экономику Беларуси… В ценовом выражении — около 400 миллионов долларов в этом году обойдется нам налоговый маневр. При ВВП больше 50 миллиардов долларов мы как-нибудь переживем это или "пережуем", — сказал Лукашенко.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов для Минска и Москвы. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).