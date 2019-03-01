МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в рамках соглашения о сокращении добычи (ОПЕК+) в феврале снизилась на 97 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2018 года, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам совещания министра энергетики Александра Новака с главами нефтяных компаний.

При этом к концу февраля Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках сделки примерно на 118 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2018 года, также говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что руководство нефтяных компаний на встрече с Новаком также подтвердило приверженность согласованным планам по сокращению добычи нефти в рамах ОПЕК+ до оговоренных уровней. "Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее заявленными планами поэтапного сокращении добычи к концу марта этого года", — приводятся в сообщении слова министра.

"В целом февральская добыча относительно декабря 2018 года снизилась на 145 тысяч баррелей в сутки, к октябрю 2018 года — на 97 тысяч баррелей в сутки. При этом, добыча к концу февраля была примерно на 165 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в декабре 2018 года, и ниже на 118 тысяч баррелей в сутки, чем в октябре 2018 года", — сказал Новак.

Страны ОПЕК+ в декабре приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.