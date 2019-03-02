МЕХИКО, 2 мар — ПРАЙМ. США впервые за три месяца отправили свою нефть в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трейдеров.

Танкер, впервые с конца ноября прибывший в китайский порт Циндао, начал разгрузку в пятницу. Судно Kara Sea вместимостью 600 тысяч баррелей было загружено нефтью из сланцевой провинции Eagle Ford. Зафрахтовала танкер компания BP, а получателем сырья является нефтехимическая компания Hongrun Petrochemical.

В начале октября прошлого года сообщалось со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня, что поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне роста торгового конфликта двух стран. США начали поставки нефти в Китай всего два года назад, в 2016 году.

По итогам китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли в Вашингтоне 25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.

При этом Вашингтон грозил очередным повышением пошлин на сумму импорта еще в 200 миллиардов долларов.