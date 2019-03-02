МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия в феврале сократила добычу нефти на 0,4% в месячном выражении и увеличила на 3,5% в годовом, до 11,336 миллиона баррелей в сутки; при этом к октябрю 2018 года (отправная точка в сделке ОПЕК+) добыча снизилась на 85 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В январе по аналогичным расчетам сокращение в рамках сделки ОПЕК+ составляло 45 тысяч баррелей. Таким образом, в феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки. Выйти на целевой уровень планируется к апрелю.

Агентство также сообщило, что добыча газа в РФ в феврале выросла на 4,1% в годовом выражении, до 61,796 миллиарда кубических метров.