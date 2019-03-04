МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) открыла нефтяные запасы на платформе Visund A в Северном море, говорится в релизе компании.

"Equinor, совместно с партнерами Petoro, ConocoPhillips и Repsol, обнаружила запасы нефти на платформе Visund A на разведочной скважине Telesto в Северном море", — отмечается в сообщении. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 12-28 миллионов баррелей, сообщила компания. Скважина Telesto (34/8-18 S) пробурена с платформы Visund A в районе Tampen в северной части Северного моря.

Согласно данным Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD), открытые запасы находятся близ месторождения Visund. NPD отмечает, что Telesto пробурена в 2,5 километрах к востоку от платформы Visund A и в 155 километрах к западу от города Флурё.

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Equinor является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Великобританию.