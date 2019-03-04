МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA в 2018 году вырос в 1,3 раза, до 1,115 триллиона рублей. Выручка от реализации увеличилась на 35,4% и составила 8,036 триллиона рублей.

"Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации по причине запуска новых производственных мощностей", — отмечается в материалах.

В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 159 миллиардов рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Снижение чистой прибыли связано со снижением EBITDA. В четвертом квартале EBITDA составила 278,3 миллиарда рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Снижение в основном связано с падением цен на нефть, эффектом временного лага по экспортной пошлине и эффектом входящих запасов на НПЗ, отмечается в материалах.

"Показатель EBITDA за 2018 год вырос до 1,115 триллиона рублей, что на 34,1% больше по сравнению с 2017 годом. Положительное влияние на динамику EBITDA оказали увеличение доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи нефти, рост добычи газа в Узбекистане, рост добычи нефти в России во втором полугодии 2018 года, снижение удельных расходов на добычу, а также увеличение объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Помимо вышеуказанных факторов росту EBITDA способствовали увеличение цен на углеводороды и ослабление рубля", — отмечается в сообщении.

На динамику выручки положительное влияние оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью, а также увеличение объемов реализации газа. При этом рост выручки сдерживался снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов розничной реализации на внутреннем рынке и снижения объемов международного трейдинга, говорится в материалах.

Капзатраты "Лукойла" за прошлый год снизились на 11,7% — до 451,5 миллиарда рублей.

"Капитальные затраты за 2018 год составили 451,5 миллиардов рублей, что на 11,7% ниже, чем в 2017 году. Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, что было частично нивелировано ростом капитальных затрат в сегменте "переработка" в связи с началом строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде", — говорится в материалах.

Как уточняется в отчете, в четвертом квартале 2018 года капитальные затраты увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 113,3 миллиарда рублей.

Свободный денежный поток "Лукойла" по итогам 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом и составил 555,1 миллиарда рублей.

"Свободный денежный поток за 2018 год составил 555,1 миллиарда рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Рост связан с увеличением операционного денежного потока до изменения рабочего капитала и снижением капитальных расходов", — говорится в сообщении "Лукойла".

При этом свободный денежный поток в четвертом квартале 2018 года составил 212,2 миллиарда рублей. Это на 32,8% больше, чем в третьем квартале 2018 года.

"Рост связан с сокращением рабочего капитала из-за снижения цен на нефть и снижения объемов трейдинга", — пояснила компания.