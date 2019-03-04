МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ННК может открыть крупное месторождение нефти в рамках разработки Пайяхской группы, рассматривается строительство нефтепровода до Северного Ледовитого океана для экспорта 10-20 миллионов тонн нефти в год, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Речь идет о Пайяхском месторождении "Независимой нефтегазовой компании", — сказал Кобылкин, отвечая на вопрос об открытии крупного месторождения в Красноярском крае.

Мы недавно говорили о сырьевой базе Северного морского пути. Пайяха рассматривается как один из пунктов, где в будущем возможно сделать трубу для поставок нефти через Северный Ледовитый океан в районе бухты Северная. И вывезти оттуда от 10 до 20 миллионов тонн по разным прогнозам будущей нефти. Это очень серьезная прибавка (к грузообороту Севморпути — ред.). Пока мы официального подтверждения этого не имеем", — отметил он.

ННК планировал начать добычу на Пайяхском и Северо-Пайяхском нефтяных месторождениях на Таймыре в 2023 году. Ранее президент ННК Эдуард Худайнатов говорил, что вся нефть с Пайяхи может быть направлена на экспорт. Инвестиции в проект оцениваются в 20,6 миллиарда долларов.

Входящее в группу ННК ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча" владеет лицензиями на геологическое изучение, поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на Пайяхском и Северо-Пайяхском участках недр в Красноярском крае. Пайяхское месторождение открыто в 1990 году, расположено севернее Полярного круга. По результатам бурения в 2014 году прирост извлекаемых запасов нефти на Пайяхском месторождении составил 47,8 миллиона тонн.